Al via il corso per radioamatori sul sistema “Raspberry Pi”

L’associazione Radioamatori italiani, sezione di Macerata, nel quadro delle attività in via di programmazione per il 2020, organizza un corso di avvicinamento al sistema “Raspberry Pi” (sviluppato nel Regno Unito). E’ un computer che gira su una singola scheda, estremamente versatile, che si interfaccia facilmente con sensori e attuatori e permette di sviluppare numerose applicazioni amatoriali.

Per il corso, tenuto da Fabio Carletti (IU6MOJ), verrà utilizzata la distro Gnu/linux RaspBian. La scheda può avere diversi sistemi operativi, basta che siano compilati per questo tipo di processore. Al corso parteciperanno anche alcuni radioamatori settempedani, intenzionati a formare un gruppo di studio sull’argomento.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà il venerdì sera a partire dal 14 febbraio, dalle 21.30 alle 23, e si terrà nella sede “Ari” che si trova al Centro fiere di Villa Potenza, a Macerata.

L’Ari maceratese “I6CFL Canullo Ferdinando Luigi” è un’associazione di persone che fanno sperimentazioni di radiotecnica e usano la radio e le radiocomunicazioni per passione, dietro il conseguimento della relativa patente e dell’autorizzazione ministeriale. Per conoscere meglio l’associazione si può consultare il sito www.arimacerata.it.