Al “Tacchi Venturi” arriva la nuova dirigente Corridoni

Giunge al suo posto, ai vertici dell’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi, la dirigente tolentinate Lauretta Corridoni che già dal settembre scorso avrebbe dovuto sostituire il preside Sandro Luciani, anche lui di Tolentino, da quest’anno passato a dirigere l’Itis “Divini” dopo sei anni alla testa del comprensivo settempedano.

La Corridoni, già dirigente di un istituto a Tolentino, non aveva assunto la dirigenza del “Venturi” all’inizio dell’attuale anno scolastico per via di un incarico al Ministero che in questi mesi l’ha tenuta impegnata nella capitale. Questo fino al Decreto ministeriale che ha stabilito, a partire da sabato 8 febbraio, il passaggio delle consegne.

Il dirigente Luciani, che dallo scorso settembre gestiva in qualità di reggente il comprensivo “Venturi” (scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), appresa la notizia, ha voluto salutare personalmente gli insegnanti, i collaboratori e soprattutto gli alunni, ricordando con una battuta a questi ultimi che, magari numerosi, potrebbero ritrovarsi assieme a lui sul fronte della Secondaria, al “Divini”, all’inizio del prossimo anno scolastico.

Infine, Luciani ha augurato alla collega Corridoni «un proficuo lavoro per la sua nuova esperienza professionale al Comprensivo di San Severino».