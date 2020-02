Giovanissimi: Cardorani alza coppa del Torneo delle province

Un altro riconoscimento all’ottimo lavoro che il settore giovanile della Settempeda sta svolgendo in questa stagione è giunto di recente grazie al torneo fra le province svoltosi nell’ambito della categoria Giovanissimi (classe 2005). La coppa, conquistata dalla rappresentativa del maceratese, ha fatto il giro delle società che erano rappresentate dai propri giovani calciatori e per una settimana è stata “ospitata” dal club biancorosso. Merito di ciò va anche al giovane e promettente portiere Denny Cardorani che è stato convocato nella selezione di Macerata (seconda volta in stagione) come rappresentante della Settempeda. Il ragazzo ha avuto la soddisfazione di vincere il torneo superando le rivali di Ascoli e Fermo, nel girone iniziale, e di Ancona, nella finale, poi vinta per 4-0.

Proseguono, dunque, le affermazioni per la società biancorossa, per i suoi responsabili e gli allenatori che si occupano dei giovani atleti a testimonianza di come il settore stia crescendo e il progetto nuovo – partito in estate – stia raccogliendo frutti. Nei prossimi mesi e nella stagioni a venire potrà così ottenere altri riscontri positivi sia come iscritti sia a livello di risultati.

Roberto Pellegrino