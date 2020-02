Stadio, affidati i lavori per realizzare la nuova tribunetta

Il Comune ha affidato all’impresa settempedana Edilcostruzioni Srl i lavori di realizzazione di una nuova tribuna allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”. Si tratta della tribuna piccola scoperta a gradoni demolita perché non più a norma e che ora sarà ricostruita completamente per un importo complessivo di 62.703 euro al netto di Iva e compresi gli oneri per la sicurezza. Le opere sono state assegnate tramite affidamento diretto previa valutazione delle offerte di tre ditte. L’importo a base d’asta era di poco superiore agli 85 mila euro.