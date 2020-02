Cordoglio per la scomparsa del maresciallo Severo Ronci

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il maresciallo in pensione del Corpo forestale, Severo Ronci, per lungo tempo stimato comandante della Stazione settempedana. Venerdì 7 febbraio saranno celebrati i funerali nel santuario della Madonna dei Lumi alle ore 15.15 (partendo dall’abitazione in via Leonardo Da Vinci 3). Oltre alla moglie Paola e ai tre figli, Roberto, Marco e Sara, lascia le nuore Loredana e Alessia, il genero Roberto, i nipoti Filippo, Matteo, Manuel, Tommaso e Massimiliano, la sorella Rosa.

Il nostro ricordo.

Ciao Severo. E grazie!

Grazie per il lungo servizio che con grande passione, competenza, serietà e rettitudine hai prestato in tanti anni di onorata carriera con la divisa della Forestale e con l’amor patrio scolpito nel cuore a salvaguardia del nostro tesoro più grande, il Creato.

Grazie per la bellissima famiglia che hai costruito assieme all’amata moglie Paola: i figli Roberto, Marco e Sara sono persone meravigliose che, con i loro cari, hanno saputo custodire il “seme” ricevuto in dono facendolo crescere nei rispettivi ambienti familiari, di lavoro e di impegno sociale.

Grazie per la persona forte che eri, un esempio da seguire per le nuove generazioni e per i piccoli nipoti che in te hanno sempre trovato un divertente compagno di giochi e una guida sicura. Infine, la tua sana passione per il calcio e per la Juventus non potevamo dimenticarla, caro amico di tante battaglie agonistiche in bianconero…

Ci mancherai Severo! A dispetto del tuo nome, rimarrai per sempre nei nostri cuori come la persona più buona e amabile del mondo.

m. g.