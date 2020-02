Una bella festa per lo “speciale” compleanno di Annina

Compleanno speciale al “Don Orione” per Annina Leonori che ha spento 90 candeline circondata dall’affetto di amici e parenti. I figli Luigina e Fernando, con i loro familiari, le hanno preparato una bellissima festa: semplice, ma molto vera, sincera e spontanea, come nello stile di Annina, persona assai cara e amata per la sua grande generosità e per la sua innata simpatia. Non sono mancati anche momenti di commozione nel rivedere le foto di una vita dedicata alla famiglia e costruita assieme al marito Armando Taborro, che ci ha lasciato diversi anni fa. Alla fine del pranzo, nel tendoncino parrocchiale, l’immancabile torta e il brindisi col sorriso sulle labbra e con la gioia nel cuore ringraziando il Signore per il bel traguardo raggiunto.

Auguri Annina!