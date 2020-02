3^ Categoria: Serralta, non basta la doppietta di Simonetti

Arriva la prima sconfitta casalinga nel nuovo anno (seconda di fila) per un Serralta che deve alzare bandiera bianca di fronte alla Corridoniense che con questi tre punti consolida quarta posizione e zona playoff. Pur non offrendo la miglior prova della stagione, specie nel primo tempo, i gialloblù erano stati bravi e coriacei nel rispondere colpo su colpo agli espertissimi ospiti che sono stati sempre ripresi(due volte in vantaggio), ma alla fine capaci di piazzare il terzo e definitivo sigillo per il 2-3 con cui si è chiuso il match. Non è bastata ai gialloblù l’ottima prova di Simonetti, doppietta per lui, che era stato abile e bravo a siglare le reti del doppio pareggio che è svanito a fine gara per un ko che lascia amarezza per come è maturato e per la prova offerta che poteva essere di altro spessore visto quelle ottime disputate di recente. Per un immediato riscatto si spera nel prossimo turno, di nuovo in trasferta, a Colbuccaro.

La cronaca

Continuano le rivali di alta classifica per il Serralta che riceve la Corridoniense, squadra in orbita playoff. I gialloblù sono in un buon momento viste le belle prestazioni delle precedenti giornate, ma gli ospiti sono temibili per esperienza e qualità. L’avvio di gara è di marca Corridoniense. Approccio migliore e spinta in avanti alla ricerca dell’immediato vantaggio. Con due ottimi interventi Lovaglio dice di non ai rivali che, però, intorno al 15’ passano. Rinvio di testa di Cruciani che arriva sui piedi di un avversario che mette dentro. La reazione del Serralta è praticamente immediata. Piantoni affonda a sinistra, salta un uomo e mette in mezzo. Arriva Simonetti che di piatto destro è preciso nel trovare l’angolino. 1-1. L’avvio di ripresa ricalca la prima frazione. Corridoniense più convinta e decisa e che si spinge in avanti. Una punizione dal limite viene battuta velocemente. La difesa gialloblù è sorpresa e per un giocatore ospite è facile battere Lovaglio. Il Serralta non ci sta e crea alcune situazioni buone per il pareggio, cosa che si verifica quando Cappellacci serve in verticale Simonetti che passa fra due difensori e davanti alla porta non sbaglia. 2-2. Grande intervento in tuffo di Lovaglio che serve a tenere il pari, ma poco dopo le cose cambiano ancora. Gli ospiti avanzano a sinistra e vanno al tiro. La palla, toccata da Lovaglio, sbatte sulla traversa e torna in campo dove un giocatore della Corridoniense è pronto a spingere dentro con un facile colpo di testa. 2-3. Brutto colpo per i locali che per l’ennesima volta in questa partita si ritrovano ad inseguire dopo aver recuperato. Nel finale ci prova per due volte Moretti ma senza fortuna e precisione. Infine una punizione da posizione favorevole eseguita da Saperdi trova solo la barriera. E’ l’ultima possibilità che, non andando a buon fine, condanna i gialloblù ad un nuovo ko.

SERRALTA: Lovaglio, Magarelli(Gianfelici), Baruni, Piantoni, Cruciani, Saperdi, Bonifazi, Simonetti(Moretti), Cappellacci(Cambriani), Rapaccioni(Pietrani), Bernabei(Sene). All. Francescangeli

Roberto Pellegrino