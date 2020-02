Calcetto Serralta: 3-0 al Moscosi, bye bye ultimo posto

Missione compiuta per il Serralta. Ultimo posto lasciato al Moscosi e ingresso in zona playout. Questo il responso dopo la quinta giornata di ritorno che ha visto i gialloblù espugnare in modo netto e deciso proprio il campo del Moscosi. Era una sorta di spareggio salvezza quello fra le due formazioni e lo vince, dunque, il Serralta che aveva la grande occasione di scavalcare i rivali diretti e non l’ha sprecata giocando un’ottima gara. Partita equilibrata e combattuta per larghissimi tratti che si è decisa nella ripresa quando i ragazzi di Sileoni hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni avute e, dimostrandosi cinici, hanno portato il match dalla propria parte con un uno-due perentorio che ha colpito gli avversari aprendo la strada ad un successo fondamentale, il secondo di fila (quarto nelle ultime sei). Ora non c’è l’intenzione di fermarsi e la caccia ad altri tre punti continua. Obiettivo scalare ancora posizioni e provare a compattare ancor di più il gruppetto di squadre interessate ai playout. Sarà, quindi, importante la sfida casalinga al Villa Musone (venerdì 7 febbraio, ore 22) che è quattro lunghezze più avanti (18 e 14 punti) e c’è fiducia visto l’ottimo momento e il cammino interno decisamente positivo di quest’ultimo periodo.

La cronaca

La trasferta di Moscosi si presenta importante per il Serralta che deve cercare il colpaccio per mettere insieme altri tre punti pesanti che servirebbero, tra le altre cose, a scavalcare proprio i rivali di giornata. In gioco c’è l’ultimo posto della classifica e la possibilità di entrare in zona playout. Inizio di partita molto equilibrato e tattico con poche occasioni. E’ Liuti ad accendere il match con un tiro dal limite che vale un clamoroso palo. I locali rispondono con un tentativo di Savchuk che manca la deviazione vincente da pochi passi, poi poco prima dell’intervallo è bravo Vignati, per l’occasione di nuovo titolare fra i pali, ad uscire per fermare un’azione insidiosa. In precedenza un tiro di Salvi era stato bloccato da Valeri. Il secondo tempo sembra andare dalla parte del Moscosi che gioca con più convinzione. Lazarevic va alla conclusione con Liuti che salva sulla linea. Dano per due volte mette paura ai settempedani: prima Vignati compie un ottimo intervento, poi il tiro è largo di poco. Il Serralta reagisce e lo fa in maniera decisa e concreta. Angelelli calcia da lontano con Nardi in leggero ritardo per chiudere in porta. Lo stesso Nardi non sbaglia però al minuto 16 portando in vantaggio i gialloblù. Vignati è abile a chiudere su Panichelli e sul ribaltamento di fronte il Serralta raddoppia. Salvi su calcio piazzato serve Liuti che fa 2-0. Siamo al 20’ e il Moscosi deve tentare il tutto per tutto. Fuori il portiere e Panichelli va in porta per avere cinque elementi di movimento. I locali inevitabilmente rischiano e si scoprono. Liuti dalla lunghissima distanza coglie il palo con la porta vuota. Allo scadere Angelelli batte un tiro libero andando a prendere il terzo legno della serata. Nei secondi finali arriva la firma d’autore di Paciaroni. Salvi mette un pallone alto per l’accorrente compagno che esegue uno spettacolare tiro al volo che trafigge il portiere decretando con questo gran gol la fine delle ostilità sul 3-0.

SERRALTA: Vignati, Schiavoni, Dialuce, Liuti, Pellegrini, Angelelli, Nardi, Salvi, Piccinini, Paciaroni, Cicconi, Bonci. All. Sileoni

Roberto Pellegrino