Boccette al Blue Moon col 2° Memorial Cesare Petrocchi

Una kermesse lunga nove giorni per ricordare con tutti gli onori l’imprenditore settempedano Cesare Petrocchi, appassionato cultore della disciplina oltre che amante del volley, prematuramente scomparso. È questa la principale finalità del 2° memorial Cesare Petrocchi-Trofeo Blue Moon Cafè, gara di boccette che ha avuto inizio in coincidenza con la giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio, per concludersi martedì 4 febbraio dopo una lunga serie di sfide tra i tanti appassionati anche di fuori Comune. Il torneo interregionale individuale di boccette per 128 giocatori, riservato alle categorie misti, 2^ e 3^, seguirà il regolamento Fibis, con partite a 100 punti per i misti, 90 per i 2^ categoria ed 80 per i 3^ categoria che si disputano nei locali climatizzati del Bar Blue Moon di viale della Resistenza, a San Severino. Sono previsti match dalle 20.30 nei giorni feriali e in doppia sessione, alle 14.30 ed alle 20.30, nel weekend. Le finali avverranno dalle 20 di martedì 4 febbraio. Con la partecipata manifestazione di boccette si ricorderà con il sorriso la figura di Cesare Petrocchi, l’imprenditore settempedano titolare della «Petrocchi Lamiere srl», che venne strappato all’affetto dei propri cari da un improvviso malore all’età di 65 anni, il quale si dilettava nel tempo libero nella particolare specialità.

Lu.Mus.