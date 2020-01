Blugallery in serie C col settebello Made in San Severino

Comincia con il piede giusto l’avventura della compagine di pallanuoto di serie C del Blugallery Team San Severino. Il settebello di Luca Sorcionovo inizia infatti il torneo con un’importantissima vittoria per 9-7 ai danni del Gryphus Perugia in quello che potrebbe rivelarsi uno scontro diretto per la salvezza. Sulla falsa riga degli ultimi anni la squadra settempedana è stata allestita con l’obiettivo di restare in serie C con dodici tredicesimi di “indigeni”, atleti locali cresciuti nel fiorente settore giovanile. A dimostrazione di ciò, sabato c’è stata la prima convocazione per il promettente centro-boa, classe 2004, Federico Pipari, a cui si deve aggiungere il primo gol del 2003 Alessandro Svampa. Nella formazione titolare ben 4 sono stati i giocatori del 2003, con tanti altri under in panchina. «Nonostante la… linea verde – rimarca il trainer Sorcionovo – all’esordio in campionato, in un incontro dal valore doppio perché contro una compagine dagli obiettivi simili, i ragazzi sono riusciti a condurre in porto la partita, dominando nel punteggio e nel gioco per lunga parte dell’incontro, con qualche difficoltà nel finale dovuta alla verve del Gryphus Perugia ed a diverse occasioni da rete non sfruttate a dovere da parte nostra nel corso del match. Ottima la prestazione di tutto l’organico con un super Leonardo Cipolletta autore di 2 reti, imitato da capitan Pontoni e Stefano Valeri e con un “granitico” numero 1, Mattia Catamo, autore di parate decisive nei minuti finali». Prossimo incontro sabato primo febbraio a San Giovanni Teatino, in provincia di Pescara.

Blugallery Team: Catamo, Lippi, Calamante, Svampa (1 rete), Pontoni (2), Rocchi, Pipari, Valeri (2), Pallucchini (1), Marini (1), Cipolletta (2), Di Monaco, Piccioni. All. Luca Sorcionovo

Luca Muscolini