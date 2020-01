A cena col Rotary per sostenere Casa di riposo ‘Lazzarelli’

Il neo presidente del Rotary di Tolentino, Carla Passacantando, all’indomani del suo insediamento al vertice dell’associazione, aveva assicurato alla presidente della Casa di riposo “Lazzarelli”, Teresa Traversa, la massima vicinanza alla struttura settempedana. Così ora, a distanza di poco tempo, il Rotary ha inteso mantenere l’impegno organizzando per venerdì 31 gennaio alle ore 20.30, a Villa Berta, una cena con raccolta fondi da destinare proprio alla “Lazzarelli” per il pagamento del gruppo elettrogeno installato in struttura e dei relativi costi sostenuti per i lavori di collegamento.

Il menù della cena prevede antipasto, due primi, un secondo, il contorno, un dessert, caffè, acqua e vino. Nel corso della serata si esibirà il gruppo musicale Poppy’s Band. Il prezzo è di 30 euro, comprensivo dei fondi a favore della “Lazzarelli”. È consigliato effettuare le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti presso la Pro loco di San Severino o presso la segreteria dell’Asp Lazzarelli.