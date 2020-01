3^ Categoria: Serralta a testa alta sul campo del Petriolo

San Marco Petriolo primo in classifica! Questo fa capire quanto potesse essere complicata la trasferta del Serralta che, infatti, esce sconfitto davanti alla capolista, ma lo fa con il minimo scarto (2-1) e uscendo dal campo a testa altissima. E’ stata l’ennesima buona prestazione da parte della giovane truppa gialloblù che, seppur rimaneggiata, ha tenuto testa ai forti avversari giocando non solo alla pari ma, per molti tratti del match, anche meglio. La gara avrebbe potuto cambiare se il Serralta fosse riuscito a passare in vantaggio concretizzando almeno una delle occasioni, anche clamorose, costruite nel primo tempo e, invece, è stato il Petriolo a colpire per due volte rendendo arduo il compito degli ospiti che ci hanno provato nel finale con un forcing continuo che, però, non ha sortito gli effetti sperati. Alla fine arriva un nuovo ko, ma c’è la conferma che il Serralta abbia trovato spirito, convinzione e compattezza: qualità che, unite al bel gioco che c’è sempre stato, fanno davvero sperare in un girone di ritorno più che positivo. Prossima occasione di dar seguito alle ottime prove contro le formazioni di vertice quella casalinga contro la Giovanile Corridoniense, squadra sesta in classifica e in piena corsa play off (venerdì 31 gennaio ore 21).

La cronaca

Altro match complicato per il Serralta che se la deve vedere con un altro rivale di vertice, il San Marco. La trasferta a Petriolo è resa ancor più ardua da alcune assenze che portano mister Francescangeli a fare diversi cambi nell’undici titolare (dopo una manciata di minuti out anche capitan Rocci). L’avvio è del Petriolo (potrebbe starci un rigore per i locali) che crea qualche apprensione ad un Serralta che entra presto in partita grazie ad un atteggiamento coraggioso. Rapaccioni prima colpisce l’esterno della rete, poi è autore di un pregevole pallonetto che chiama il portiere ad una grande risposta. In precedenza ci aveva provato anche Cappellacci con un tiro terminato di poco a lato. L’ultima occasione gialloblù porta la firma di Moretti che, al termine di un’azione di prima, può calciare da posizione favorevole ma trova il portiere. Al 42’ ecco la beffa per gli ospiti. Tiro da fuori area che entra sotto la traversa cogliendo un po’ impreparato Lovaglio. Petriolo in vantaggio. Si va al riposo. I locali ripartono a tutta e vanno a colpire la traversa dopo un tocco di Lovaglio. Il numero uno gialloblù si deve arrendere pochi minuti dopo ad una prodezza del numero 11 di casa che pesca il jolly con una conclusione micidiale che entra sotto l’incrocio. 2-0. Il Serralta non ci sta e si getta in avanti. Numerose le mischie in area del Petriolo e tanti gli angoli. Su uno di questi Sene viene trattenuto e c’è il rigore per i gialloblù. Batte Saperdi con parata del portiere e pallone ripreso da Moretti, la cui ribattuta finisce sull’esterno della rete. L’arbitro però fischia decidendo per la ripetizione del penalty perché alcuni giocatori erano entrati in area prima del tiro. Ancora Saperdi dal dischetto e stavolta spiazza l’estremo avversario accorciando le distanze. 1-2. Mancano dieci minuti al termine e si gioca ad una porta, perché il Serralta spinge e forza i tempi per rimontare. Arrivano vari tentativi, ma manca la stoccata decisiva per un pari che sarebbe stato anche equo. Il Petriolo tiene botta e festeggia il primato; il Serralta torna a casa sconfitto ma con l’onore della armi e con un’altra partita estremamente positiva.

FORMAZIONE SERRALTA: Lovaglio, Bonifazi, Baruni, Piantoni, Cruciani, Saperdi, Rapaccioni (Gianfelici), Simonetti, Cappellacci (Sene), Rocci (Cambriani, Ventura), Moretti. A disp. Bernabei, Magarelli. All. Francescangeli Giammichele

Roberto Pellegrino