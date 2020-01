Il 17 febbraio va all’asta l’area verde del rione Settempeda

Il Comune ha emesso il bando di asta pubblica per la vendita di un lotto non edificabile nel rione Settempeda. L’esperimento dell’asta avrà luogo il 17 febbraio a Palazzo dei Governatori. Oggetto della gara e del contratto l’alienazione di un’area a parcheggio non edificabile di proprietà del Comune situata in viale della Resistenza e inserita nel Piano di alienazione del patrimonio comunale disponibile per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 luglio 2019. Prezzo a base d’asta 300 mila euro. La vendita avverrà in un unico lotto. L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà fatto la maggiore offerta valida sul prezzo a base d’asta.

Per informazioni, ed eventuali sopralluoghi da concordarsi, ci si può rivolgere al responsabile dell’Area Patrimonio, architetto Andrea Pancalletti, in orario di apertura al pubblico dell’ufficio (martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13).