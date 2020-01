Calcetto: Serralta vince all’ultimo assalto, decisivo Dignani

E’ ancora nel segno di Massimo Dignani il successo del Serralta sul Montecassiano. Come contro l’Avenale (ultima di andata in cui realizzò 4 reti), l’esperto attaccante è decisivo nella vittoria gialloblù segnando all’ultimo respiro il gol che vale tre punti preziosissimi. Il fattore campo comincia ad essere un fattore, dato che i settempedani colgono il terzo bottino pieno di fila, cosa che è valsa ben 9 punti che rilanciano la squadra di Sileoni in classifica. Il Serralta è sempre ultimo (11 punti), ma la distanza da chi precede si è sensibilmente accorciata (due lunghezze) con rinnovate speranze di aggancio e l’impresa di raggiungere la zona play out sembra davvero a portata di mano. Era una partita da non sbagliare e così è stato. Match molto equilibrato e combattuto con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza badare troppo alla tattica e si è vista così una gara piacevole e in bilico fino al termine. Da annotare anche l’estrema correttezza in campo. Finale, poi, al cardiopalma che ha visto la stoccata di Dignani all’ultimo secondo, prodezza che ha sancito il punteggio di 3-2 al quale hanno contribuito anche Bonci e Pellegrini. Nel prossimo turno di venerdì 31 gennaio trasferta a Moscosi per un’altra sfida delicata e di enorme importanza, visto che i rivali sono a quota 13 punti.

La cronaca

Al “Ciarapica” arriva il Montecassiano, formazione di metà classifica, per affrontare un Serralta che sembra in un buon momento, soprattutto in casa dove ha colto due successi negli ultimi due match e l’intenzione è continuare la serie per accorciare in classifica verso la zona play out. Dopo una fase di studio, sono gli ospiti a passare (8’). Il capocannoniere del campionato, Delcuratolo, trova un gran tiro da fuori aprendo così le danze. Bami, ancora titolare fra i pali, compie due prodezze prima che Dialuce vada a sfiorare il palo con un bel diagonale. Al 18’ la traversa salva il Serralta su conclusione a colpo sicuro di Castignani, poi Bami ferma Ilardi lanciato in contropiede. Risponde Salvi andando a colpire il montante. Prima dell’intervallo portieri sugli scudi. Giulianelli diventa protagonista con una serie di interventi, da segnalare quello in spaccata su tiro di Piccinini, poi tocca a Bami salvare su di un contropiede rossoblù. Anche la ripresa è equilibrata e regala emozioni. Bami blocca un altro contropiede, poi Delcuratolo timbra la traversa. Nel giro di due minuti Salvi, Bonci e Piccinini trovano pronto e reattivo Giulianelli. Scocca il 18’ quando, con merito, il Serralta fa 1-1. Prodezza di Bonci: finta di andare verso sinistra, movimento verso il centro e gran botta sotto l’incrocio. I locali adesso ci credono e spingono rendendosi pericolosi. Piccinini dalla distanza trova Giulianelli attento. Al 25’ il Montecassiano sfrutta al massimo una palla recuperata andando a siglare il nuovo vantaggio. Sembra una mazzata per il Serralta, anche perché manca poco alla fine. Punizione di Dignani parata. Iniziativa personale di Pellegrini senza esito. Giulianelli si esalta su Dignani. Gialloblù, dunque, reattivi, ma è Bami a tenere viva la gara con un “miracolo” su Delcuratolo che calcia da due passi. Al 31’ giunge il pareggio di Pellegrini che sfrutta un preciso assist di Dignani e fa esplodere il palas. Non è finita, perché proprio all’ultima azione arriva la rete della gioia gialloblù. Montecassiano in contropiede, Bami esce dai pali andando ad intercettare palla per poi servire Salvi che scarica a destra per Pellegrini che mette in mezzo per Dignani che trafigge Giulianelli con un preciso rasoterra che passa fra le gambe del portiere. Palla al centro e fischio finale per sancire il 3-2 con il Serralta che può festeggiare una grande vittoria.

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Vignati, Liuti, Paciaroni, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Dignani, Salvi, Bonci, Nardi, Angelelli. All. Sileoni

Roberto Pellegrino