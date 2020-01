Banca Macerata leader sul territorio fra istituzioni creditizie

Banca Macerata guadagna il primo posto tra le istituzioni creditizie con sede legale nei territori delle province di Macerata e Fermo in termini di sviluppo della massa amministrata e capacità di fare cassa e generare profitti, ponendosi contestualmente fra le migliori Banche marchigiane.

È questo il risultato di un’analisi – definita “Atlante delle Banche leader del 2019” – effettuata da Milano Finanza, che ha preso in considerazione i dati dei bilanci 2018 di 59 gruppi bancari e 415 istituti di credito (sia società per azioni, sia banche cooperative), rappresentanti il 96,25% dell’intero Sistema bancario nazionale.

Per Banca Macerata si tratta solo dell’ultimo, in ordine di tempo, di tre diversi riconoscimenti ricevuti in questi mesi da altrettante fonti indipendenti.

Lo scorso novembre, infatti, l’istituto di credito presieduto da Ferdinando Cavallini aveva ricevuto il palese apprezzamento – pubblicato su Facebook dal sito Trasparenza Investimenti – per la trasparenza e la correttezza nelle relazioni commerciali. In tale contesto è stato evidenziato che Banca Macerata ha saputo distinguersi positivamente pubblicando un rendiconto chiaro e trasparente, inerente gli oneri sostenuti negli investimenti.

Tutto questo trova ulteriore conferma nella consueta analisi del sistema creditizio effettuata dalla rivista “Altroconsumo” che conferma per Banca Macerata una lusinghiera valutazione di tre stelle, a fronte di molte altre banche che hanno visto diminuire l’apprezzamento.

Tali risultati – che si preannunciano sostanzialmente confermati anche per l’anno appena concluso – inorgogliscono amministratori e dipendenti di Banca Macerata che ogni giorno sono impegnati a migliorare sempre più le performance aziendali in una logica di crescita sana e costante, orientata alla soddisfazione di azionisti e clienti, volta ad affermare Banca Macerata quale Banca di riferimento del territorio con lo scopo di restituire al territorio medesimo la “Sua” Banca, la Banca di tutta la comunità.