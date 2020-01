Metti una sera al “Due torri” per “la maialata” a tavola

Torna in questo periodo, dopo le tradizionali “piste” fatte in casa secondo le ricette più nostrane, un’iniziativa culinaria di rigore: “La maialata”. A proporla è il ristorante “Due torri”, al Castello, dove nel prossimo fine settimana si propagheranno odori e sapori ineguagliabili grazie a un menu dedicato a “Sua maestà il maiale”. Ad esso l’onore della tavola per la cena di sabato 25 gennaio (ore 21) e per il pranzo di domenica 26 (ore 13).

Le portate comporranno un vero “inno alla gioia” per quanti amano questo tipo di carne. La lista delle sofferenze – come l’ha simpaticamente ribattezzata Paolo Severini – sarà aperta da una cresca con “i sgriscioli” e proseguirà con “grasso e magro croccante con olive al forno”; crostino di coppa tiepida con carciofi; fegatini con arancio tarocco; cotechino in crosta con purè di patate; padellaccia. Poi, non potevano mancare la pasta con la “Pista”, gli zampetti alla moda di Giovanna, i fagioli con le cotiche, fino ad arrivare ai dolci di Carnevale e alla “purga d’orzo”.

Insomma, un’autentica “maialata” da buongustai! Ci volesse aderire può chiamare lo 0733.645419.