Antica via romano-lauretana: parte l’iter per valorizzarla

L’Unione montana di San Severino ha pubblicato un avviso relativo all’indagine di mercato per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma – azione 1b: Antica via Romano – Lauretana”. L’ente figura come stazione unica appaltante nella procedura negoziata da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo. Le opere di sistemazione del tracciato dell’Antica via Romano – Lauretana riguardano i Comuni di San Severino, Castelraimondo, Pioraco, Camerino, Serrapetrona, Serravalle di Chienti e Treia. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 354.775 euro di cui 10.643 euro per oneri legati alla sicurezza e non soggetti a ribasso.

Gli interessati a essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire per posta elettronica alla Pec umpotenzaesino@emarche.it l’istanza redatta secondo un apposito modello entro le ore 12 del 5 febbraio 2020.

L’avviso è disponibile all’indirizzo https://www.umpotenzaesino.it/bandi-di-gara/indagine-di-mercato-per-procedura-negoziata-valorizzazione-dei-cammini-lauretani-nellarea-colpita-dal-sisma-azione-1b-antica-via-romano-lauretana/