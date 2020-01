Serralta, il 2020 inizia bene: 3-3 contro il Pievebovigliana

Per il Serralta il 2020 agonistico comincia con il piede giusto grazie al pareggio (3-3) ottenuto contro il Pievebovigliana. E’ stata una impresa quella dei gialloblù che con voglia, gran cuore e coraggio, sono riusciti nel finale a raddrizzare un match che sembrava perso (1-3) impattando al minuto 94 con pieno merito. Positiva la reazione della giovane squadra di mister Francescangeli (età media molto bassa con tanti giovani schierati) che ha saputo tener duro e controbattere colpo su colpo ad un rivale accreditato, molto più esperto e con tanti giocatori di “nome”. Risultato che fa bene a morale e convinzione e permetterà di affrontare con lo spirito giusto gli altri impegni (il prossimo, prima trasferta dell’anno, a Petriolo).

La cronaca

Terminata la lunga sosta di fine anno, il torneo di Terza riprende la marcia aprendo il girone di ritorno. Per il Serralta, che ricomincia in casa, c’è un avversario impegnativo come il Pievebovigliana, formazione che stazione in zona play off. L’undici gialloblù va in campo con tanti giovani e qualche novità come l’ultimo arrivato David Bonifazi che per l’occasione veste anche la fascia di capitano. Inizio di partita all’insegna dell’equilibrio con gioco che si sviluppa soprattutto a centrocampo. Poco oltre la metà del tempo il punteggio si sblocca e il vantaggio ospite è conseguenza di una incertezza di Lovaglio che su un tiro di Vitali, all’apparenza facile da bloccare, si fa sorprendere con la palla che rotola in porta. La reazione del Serralta è immediata e porta al pari. Angolo di Rapaccioni con spizzata aerea di Moretti che favorisce l’inserimento centrale di Simonetti che scaraventa in rete. Il nuovo equilibrio si spezza poco prima dell’intervallo. Punizione dal limite per il Pievebovigliana di cui si incarica Natalini. Il destro viene indirizzato verso il palo che Lovaglio dovrebbe coprire, ma il portiere è piazzato troppo centralmente e così non arriva in tempo per tentare la parata. La ripresa è chiaramente in salita per i gialloblù e lo diventa ancor di più quando gli ospiti trovano il tris. Lancio dalle retrovie che pesca Paniccià sul filo del fuorigioco(restano molti dubbi sulla posizione del centravanti) consentendogli di arrivare davanti a Lovaglio per superarlo poi con un preciso tiro. 1-3. A questo punto le cose appaiono davvero complicate per i giovani di casa che, però, anche grazie ai cambi(chi è entrato ha portato entusiasmo riuscendo ad avere un impatto importante) riescono a cambiare l’inerzia del match sfruttando anche l’ingenuità di Fede che si becca il secondo giallo e va anzitempo negli spogliatoi, espulso. Il Serralta spinge con continuità e mette in crisi gli avversari. Rapaccioni da sinistra pesca Cappellacci che calcia benissimo al volo. Palo pieno. Scocca il 90’ quando i locali accorciano le distanze. Sugli sviluppi dell’ennesimo corner, il pallone viene allontanato dalla difesa con pallone recuperato da Cappellacci che alza la testa e scodella un assist perfetto per l’altro neo entrato Rocci che trova il tiro vincente. 2-3. Adesso i gialloblù ci credono davvero e premono a tutta. Al minuto 94 la rimonta è completata. Cross da destra di Gianfelici(anche lui inserito dalla panchina) che Giuliani(altro subentrato) devia di testa con traiettoria beffarda per Grappone che viene scavalcato con pallone che si infila per il definitivo 3-3, risultato giusto che porta un punto importante ed è un giusto premio per un buon Serralta.

FORMAZIONE: Lovaglio, Magarelli(Rocci), Prenga(Giuliani), Piantoni, Cruciani, Saperdi(Cappellacci), Bonifazi, Simonetti(Gianfelici), Bernabei(Sene), Rapaccioni, Moretti. A disp. Pietrani. All. Francescangeli Giammichele

Roberto Pellegrino