Abuso di droga e alcol: studenti Itis si confrontano col Maresciallo Lucarelli

Il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo maggiore Massimiliano Lucarelli, ha tenuto una lezione agli studenti del terzo anno del Corso di meccanica dell’Itis “Divini” sul tema “Abuso di droga ed alcol: aspetti civilistici e penali”. Argomenti particolarmente sentiti dai docenti e dalla dirigenza dell’istituto, nonché, purtroppo, anche attuali a livello nazionale e locale. I 65 partecipanti hanno anche posto molte domande al Comandante Lucarelli, il quale, con un linguaggio semplice e adatto alla platea di minorenni, ha saputo spiegare i rischi e le conseguenze di abusi di droghe e alcol. “Più che un convegno – sottolinea il professor Francesco Cicconi, organizzatore dell’evento – è stata una chiacchierata tra un professionista del settore e i nostri studenti. Domande che a noi adulti sarebbero potute sembrare banali, hanno avuto invece delle risposte complesse che sono state ben intese dal pubblico presente. Il Maresciallo non ha tenuto una vera e propria lezione, ma ha voluto spiegare agli studenti un altro punto di vista, relativamente alle conseguenze di abusi: quello legale. L’Itis è una scuola di formazione prettamente “tecnica”, nella quale però non viene certo sottovalutato l’aspetto di crescita sociale dello studente: tecnico sì, ma anche cittadino del domani. Il Dirigente Sandro Luciani non ha esitato a mettere a disposizione l’atrio delle scuole Medie per accogliere il relatore e gli studenti, dato che nell’attuale sede provvisoria dell’Itis non sono presenti spazi per convegni così interessanti e fondamentali al giorno d’oggi”.

L’aspetto saliente dell’incontro – spiega il dirigente Luciani – è stato il linguaggio usato dal Maresciallo Lucarelli: semplice ma nel contempo incisivo, tale da non far mai venir meno l’attenzione da parte degli studenti, tant’è che è stato ben oltrepassato il tempo programmato per l’incontro stesso. La scuola è anche questa: “usufruire” di “esperti esterni” per “tematiche particolari” e persona più qualificata del nostro Maresciallo dei Carabinieri non mi viene in mente”.