Serie D: il portiere Saverio Giachetta torna al Tolentino

Il portiere settempedano Saverio Giachetta, classe 1998, approda al Tolentino. Si è messo a disposizione del tecnico Andrea Mosconi per la seconda parte della stagione, in serie D, dopo aver ben difeso la porto del Porto Sant’Elpidio. Assieme a lui arriva in maglia cremisi il centrocampista Nikola Olivieri (1987) per rinforzare un organico impegnato nella lotta alla salvezza.

Giachetta ha già indossato la casacca del Tolentino nella stagione 2015/2016, approdando poi al Pescara e militando nelle file della squadra Primavera abruzzese. Successivamente ha collezionato importanti esperienze in serie D con Pineto, Pianese e Porto Sant’Elpidio. “Per me è un ritorno – sono state le prime dichiarazioni di Saverio -. Del Tolentino ho sicuramente un bel ricordo perché la società mi ha fatto conoscere il mondo professionistico cedendomi al Pescara. Quest’anno fino a dicembre sono stato con il Porto Sant’Elpidio e ho giocato anche la partita di campionato a Tolentino. Ora sono di nuovo in maglia cremisi e sono molto felice.”

Nikola Olivieri, invece, ha militato in diverse società: Fermana, Sambenedettese, Cosenza (C/1), Casale (C/2), Giulianova, Montegiorgio, Sestri Levante, Grosseto, Imolese, Sanremese e Recanatese. Nella prima parte di questa stagione ha militato nelle fila del Tuttocuoio.