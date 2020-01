Donato pianoforte ad allievi del Corpo filarmonico ‘Adriani’

Un pianoforte per gli allievi del Corpo filarmonico bandistico “Adriani” Città di San Severino Marche. E’ il dono che ha voluto fare all’associazione cittadina la signora anconetana Francesca Paoletti che, tramite il cardinale Edoardo Menichelli, si è messa direttamente in contatto con il presidente del sodalizio. Raccolta la necessità di uno strumento per aiutare gli allievi che frequentano i corsi d’orientamento bandistico, la benefattrice ha fatto arrivare il pianoforte a destinazione facendolo sistemare direttamente nella sala prove.

Il pianoforte, un modello verticale da studio, è stato ufficialmente consegnato nel corso di un evento ospitato nei giorni scorsi al Feronia al sindaco Rosa Piermattei, dalla signora Francesca Paoletti e da sua figlia. La cerimonia ha avuto luogo alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, e del presidente del Corpo filarmonico bandistico, Stefano Leonesi.

Nelle scorse settimane un’altra signora, la settempedana, Elisabetta Cialoni, aveva fatto dono all’associazione Sognalibro, che ha poi deciso di sistemarlo nella sala di lettura della biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, di un pianoforte verticale Hermann da studio.

Il pianoforte donato al Corpo filarmonico “Adriani”