Settempeda perde a Cascinare ma resta prima col Trodica

Inatteso scivolone della Settempeda che perde a Cascinare contro l’Elpidiense (2-1) e consente a chi insegue di recuperare terreno (Trodica a pari punti). E’ il terzo ko in campionato della capolista, l’ultimo due mesi fa contro la Pinturetta, e sempre fuori casa, a testimonianza di come i biancorossi facciano un po’ troppa fatica lontano dal campo amico. Ancora una volta i biancorossi lasciano per strada punti contro le avversarie di bassa classifica e su campi particolarmente caldi, ma un Elpidiense pimpante e in giornata vince con merito una partita interpretata bene. Bravi i locali a non uscire dal match una volta sotto e poi nel secondo tempo ecco servita la rimonta che vale il prezioso bottino. La Settempeda, invece, non ha fatto bene, specie nella ripresa. Squadra che non si è espressa al massimo e ha mostrato di soffrire troppo, di non saper gestire il vantaggio né di trovare il modo per riequilibrare la partita. Insomma, un brusco e brutto stop che lascia amaro in bocca e delusione. Solo un incidente di percorso? La risposta, immediata, la si avrà sabato prossimo nella sfida di vertice con il Casette Verdini (ore 14.30 al Soverchia).

La cronaca

La trasferta al “Cicarè” di Cascinare è per la Settempeda la prima del 2020 e del girone di ritorno. Campo difficile e avversario insidioso, anche se la classifica recita 21 punti di differenza con l’Elpidiense terzultima e Settempeda capolista solitaria. Sfida da testa/coda, dunque, ma il campo racconterà qualcosa di diverso. Entrambe le compagini cercano punti per i rispettivi obiettivi: i locali per la corsa salvezza, gli ospiti per proseguire la marcia di testa. L’Elpidiense può contare su tutti i migliori, mentre in casa biancorossa c’è da rimpiazzare lo squalificato Del Medico e mister Ruggeri sceglie Galuppa cambiando anche modulo(3-5-2 come a Muccia). Massi, Galuppa e Latini compongono il trio difensivo. Dedja(al rientro dopo due turni di stop) fa l’esterno destro con Scocchi sull’altra fascia. Centrocampo con Minnucci, Rossi(di nuovo titolare) e Selita. Borioni e Montanari di punta. L’approccio giusto è quello dei fermani che partono molto bene. Le occasioni non tardano ad arrivare. Caracci già al 5’ è chiamato da Seghetti alla parata in due tempi. Al 7’ Lelli è da solo e può calciare, ma svirgola mettendo sul fondo . Al 16’ grande intervento di Caracci(migliore in campo) che di istinto ribatte un tiro a botta sicura scoccato da distanza ravvicinata da Monserrat. Dopo venti minuti difficili, la Settempeda si fa vedere in avanti. Montanari scarica il sinistro e Schiavoni compie un bell’intervento per mettere in angolo. Su palla inattiva i biancorossi sbloccano. Siamo al 30’ esatto quando Montanari batte una punizione con palla a spiovere che vede Catini andare alla deviazione di testa per mettere fuori ma la sua girata si infila nella propria porta sotto l’incrocio. 0-1. La reazione dei locali è quasi immediata. Seghetti da dentro l’area costringe Caracci ad allungarsi in tuffo per deviare. Subito dopo Seghetti ci riprova, ma il tiro è centrale. La ripresa ricomincia con l’Elpidiense che fa la partita. Deviazione accanto al palo di Monserrat con palla che esce di un soffio. Rispondono gli ospiti con Montanari che calcia in diagonale. Schiavoni si distende e devia. Il meritato pari dei fermani giunge al minuto 25. Monserrat viene messo giù da Galuppa nei pressi della linea di fondo. Per l’arbitro è rigore, ma restano dubbi per un fallo poco evidente e conquistato con abilità dall’attaccante argentino che poi dal dischetto trasforma con un forte e preciso tiro sotto la traversa. 1-1. Non è finita, perché i locali ci credono e continuano a spingere sentendo profumo di impresa. Al 34’ il risultato viene, infatti, ribaltato. Monserrat serve Seghetti che si fa largo e da destra lascia partire un gran diagonale che trafigge Caracci. E’ il 2-1 che spiana la strada al successo ai padroni di casa con la Settempeda che non trova la forza di reagire e si arrende.

Il tabellino

ELPIDIENSE CASCINARE-SETTEMPEDA 2-1

MARCATORI: pt 30’ Catini autorete, st 25’ Monserrat su rigore, st 34’ Seghetti

ELPIDIENSE CASCINARE: Schiavoni, Franca(39’st Fini), Broccolo, Lelli(16’st Lazzarini), Marcantoni, Cannoni, Massi, Seghetti(47’st Morgese), Monserrat, Venturim, Catini. A disp. Ciarapica, Ripari, Ceteroni. All. Cannoni Guerrino

SETTEMPEDA: Caracci, Galuppa, Scocchi(31’st Marasca), Selita, Massi, Latini, Minnucci, Rossi(38’st Rocci), Borioni(19’st Prioglio), Montanari, Dedja. A disp. Spadoni, Botta, Broglia, Panzarani, Gianfelici, Fiecconi. All. Ruggeri Emanuele

ARBITRO: Narcisi di San Benedetto

NOTE: ammoniti: Borioni, Cannoni, Broccolo, Catini. Angoli: 1-3. Recupero: st 5’

Roberto Pellegrino