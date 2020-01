A Cesolo “Il presepe in ogni casa”: ecco tutti i premiati

In occasione delle recenti festività si è rinnovato a Cesolo il concorso “Presepe in ogni casa”, nato nel 1997 e giunto, dunque, alla 23esima edizione. Promossa dal Comitato di frazione in collaborazione con la parrocchia, l’iniziativa ha coinvolto 26 famiglie e, in particolare, tanti bambini. La commissione giudicatrice, composta da Paola Miliani, Adriana Feliziani, Silvia Mattiacci e Serenella Eugeni, ha visionato tutte le Natività in gara e ha stilato poi una classifica per le due categorie previste: Bambini e ragazzi, da un lato; Ragazzi e adulti, dall’altro. Il criterio adottato nella valutazione è stato quello di premiare la competenza espressiva e comunicativa nella realizzazione del presepe, nonché la capacità di evidenziare il messaggio religioso. Ovviamente sono stati tenuti in considerazione anche fattori come la creatività, l’originalità e l’invenzione.

Ecco i protagonisti di questa bella tradizione.

Classifica degli adulti (dai 14 anni in poi): 1) Raffaele Fiorgentili ex aequo Cecilia Gianfelici; 2) Patrizia e Francesca Piantoni; 3) Nicolas ed Elena Rossetti ex aequo Giacomo Salvatori; 4) Alessandro Sigismondi; 5) Silvia e Giulia Chirielli; 6) ex aequo Maria Grazia Banfi, Rita Cetoretta, Anna Maria Valenti e Ludovica Meschini.

Classifica dei piccoli (fino a 13 anni): 1) Tommaso Paciaroni ex aequo Maria Sole Chirielli; 2) Emy Sampaolo ex aequo Benedetta e Martina Cardelli; 3) Angelica Chiodi; 4) Leonardo Sigismondi; 5) Gioia Del Pupo; 6) Gabriele Salvatori ex aequo Davide e Valerio Aquili; 7) Thomas ed Eleonora Carbonari ex aequo Tommaso e Giovanni Zitelli; 8) ex aequo Gessica, Ilenia e Cristian Marozzi; Mattia Settembrini; Noemi Pierino.

Premio speciale agli alunni della Scuola dell’Infanzia di Cesolo.

Alle premiazioni sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei, il parroco don Luca Ferro, il presidente del Comitato di frazione, Sabrina Piantoni, e le componenti della commissione giudicatrice, a cominciare da Paola Miliani, presidente della Pro loco.