La Slovenia di Giuliani è fuori: vince la Francia in rimonta

Clamorosa rimonta della Francia che, a un passo dall’eliminazione, riesce a battere la Slovenia di Alberto Giuliani al tie break (3-2) e ad approdare così alla finalissima del torneo preolimpico di Berlino, in programma venerdì 10 gennaio contro la vincente del match Germania-Bulgaria.

La Nazionale guidata dal tecnico settempedano, dopo aver vinto i primi due set, era in vantaggio di un break nel terzo ma non è riuscita poi a completare l’opera; si è fatta rimontare dai transalpini e, alla fine, ha dovuto dire addio al sogno olimpico, nonostante un ottimo torneo. Non sono bastati Stern (20 punti), miglior marcatore, né Urnaut (14). Peccato…

In ogni caso stacca il pass per Tokyo 2020 soltanto la prima classificata.