Slovenia vince il suo girone: ora c’è la Francia in semifinale

La Slovenia di Alberto Giuliani, impegnata in questi giorni a Berlino nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha vinto il proprio girone conseguendo tre successi in altrettante gare contro il Belgio (3-0), i padroni di casa della Germania (3-2) e la Repubblica Ceca (3-1). Grazie a queste vittorie la Nazionale guidata dal coach settempedano è approdata così alla semifinale, in programma giovedì 9 gennaio, contro la Francia che è arrivata seconda nell’altro raggruppamento vinto, a sorpresa, dalla Bulgaria.

L’altra semifinale vedrà di fronte la Bulgaria e la Germania, giunta alle spalle della Slovenia. Volerà in Giappone per i Giochi olimpici soltanto la prima classificata di questo torneo.

Forza Alberto!