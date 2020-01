La foto di Gianluca Brizi vince il contest #sinoallestelle

Il contest fotografico delle vacanze natalizie #sinoallestelle, organizzato dalla community fotografica “Scorci Settempedani”, in collaborazione con “Altrimenti San Severino Marche”, ha il suo vincitore: Gianluca Brizi.

Con il suo scatto, tanto semplice quanto dolce ed affettuoso, si è aggiudicato la vittoria: la sua foto, tra più di 300 in concorso, ha conquistato la giuria (composta dai membri di “Scorci Settempedani” e “Altrimenti San Severino Marche”). La grande partecipazione segna l’enorme successo di questa gara natalizia: in tanti hanno deciso di partecipare e condividere i propri scatti, invadendo i social con una marea di fotografie incentrate sulla natalizia piazza di San Severino.

Il premio che Brizi si è aggiudicato è una cena a base di pizza alla “Osteria Pizzeria Junò”. La fotografia vincente è stata resa pubblica sulle pagine Instagram e Facebook di “Scorci Settempedani”.

S. G.

Riportiamo anche noi l’immagine, per completezza d’informazione, a corredo dell’articolo ringraziando i promotori del contest e l’autore stesso della suggestiva foto.