Blugallery: tante medaglie al Trofeo dell’Epifania di Cortona

Ha collezionato un gran numero di medaglie al 7° Trofeo dell’Epifania di Cortona, in provincia di Arezzo, la spedizione del comparto nuoto Esordienti del Blugallery Team guidato dal duo di tecnici Michele Bastari e Matteo Colli. «Hanno partecipato all’affascinante trasferta in Toscana – rendono noto Bastari e Colli – 28 atleti delle categorie Esordienti B, Esordienti A ed assoluti. Per quasi tutti gli Esordienti B si è trattato della prima, bella esperienza di trasferta durata due giorni per dedicarsi ad una competizione». Alla fine il bilancio è senz’altro lusinghiero. Cecilia Forconi ha vinto la medaglia d’oro sia nei 50 che nei 100 stile libero. Ancora la Forconi a segno, stavolta 2^, nei 100 misti, imitata da Giacomo Cantarini nei 50, 100 e 200 stile libero e da Mishel Dhamo, argento nei 100 dorso. Medaglie di bronzo: Mishel Dhamo nei 100 farfalla, Tommaso Forconi nei 50 dorso e nei 100 e 200 misti, Edoardo Grillo nei 50 e 100 dorso e Matteo Nabissi nei 50 rana. È stato anche consegnato un premio di consolazione per il quarto classificato; al primo ad arrivare ai piedi del podio è stata infatti conferita con un pizzico di bonaria ironia una simpatica medaglia di legno, che è stata appannaggio di: Cecilia Forconi nei 50 farfalla, Hailie Medei nei 50 e 100 rana, Giacomo Cantarini nei 50 dorso e Mishel Dhamo nei 50 farfalla e nei 50 stile libero. Da sottolineare anche la conquista del titolo di “miglior prestazione femminile Esordienti B” dell’intera manifestazione per la scatenata Cecilia Forconi, che ha conseguito vari premi in materiale tecnico. Enorme soddisfazione e gran divertimento, al termine, per i tecnici Bastari e Colli alla testa degli Esordienti B: Linda Burzacca, Veronica e Vittoria Campetella, Cecilia Forconi, Giulia Kersevan, Camilla Magnapane, Ada Malasisi, Maria Vittoria Marcantonelli, Giorgia Natali, Iolanda Sticconi, Eva Ubaldini, Alessandro Arleo, Daniele Del Vecchio, Glauco Panichelli e Nicola Voltolini. Degli Esordienti A: Giulia Forconi, Stella Ilari, Vanessa Leonori, Hailie Medei, Riccardo Balloriani, Giacomo Cantarini, Mishel Dhamo, Tommaso Forconi e Giacomo Renzi. E degli Assoluti: Edoardo Grillo, Saverio Ilari, Matteo Nabissi ed Alessandro Staffolani

L. M.