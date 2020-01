Addio ‘Mike’, primo maratoneta settempedano a New York

Se n’è andato in punta dei piedi, all’età di 72 anni, in ossequio al suo carattere schivo, il maratoneta settempedano Mario Valeri, conosciuto con il nomignolo di “Mike”. Celibe, anticonformista e tutt’altro che incline al clamore dei media, tanto da preferire per lungo tempo la meno invadente radio alla tv, aveva partecipato in ben due occasioni alla celebre Maratona di New York. Soleva dire ai più fidi amici di aver corso «in cinque continenti», un’autentica “mosca bianca” nel panorama podistico settempedano degli anni ’80-‘90. Aveva lavorato per anni all’Università di Ancona in qualità di collaboratore, mentre negli ultimi tempi lo si vedeva con la consueta disponibilità in veste di accompagnatore a bordo degli scuolabus di San Severino. Alcuni anni fa ebbe un grave incidente d’auto in località Casette, alle prime ore del mattino, nel recarsi nelle campagne settempedane per dedicarsi alla consueta corsetta, dal quale si era ripreso a fatica. La notizia della sua scomparsa ha lasciato i colleghi mezzofondisti di allora in uno stato di profonda tristezza. “Mike” lascia il fratello Venanzo. I funerali si sono svolti oggi, mercoledì 8 gennaio, nella chiesa di San Domenico.

L.M.