Rimossa la gru che deturpava il “Borgo rosa” di Chigiano

E’ stata finalmente rimossa la grande gru che da anni spuntava sopra il “borgo rosa” di Chigiano. La Onlus Italia Nostra, che da tempo lamentava quella brutta situazione, esprime soddisfazione con una nota: «Finalmente senza acciaio, più o meno arrugginito, ritorna il Borgo rosa. A servizio di un cantiere oramai fermo da diversi anni, questa gru incombeva sulla vita degli abitanti del piccolo agglomerato deturpando al contempo il paesaggio che il borgo contribuiva a costruire. Nonostante la disponibilità degli uffici, rilevata nelle sollecite risposte ricevute, la situazione appariva bloccata, con un permesso a costruire scaduto da poco meno di un decennio intestato a un’impresa edile purtroppo fallita e quindi non più raggiungibile direttamente da eventuali solleciti o diffide al ripristino di una situazione congrua con il contesto in cui Chigiano si colloca. Gli uffici avevano comunque provveduto all’invio del sollecito con cui si richiedeva l’intervento di rimozione. Diversi sono stati i messaggi ricevuti a seguito del nostro intervento (dell’aprile 2019; ndr). Di sostegno. Con proposte operative. Di solidarietà. Ma, almeno apparentemente, nessuno che riuscisse ad avviare un reale processo di risoluzione della questione. Qualche settimana fa la persona che ci aveva contattato ci manda una bellissima notizia: la gru è stata finalmente rimossa da Chigiano. Non sappiamo chi ne sia l’artefice diretto, se un soggetto o più soggetti, ma vogliamo ringraziarli tutti, perché sono le storie come queste, con protagonisti anonimi che compiono il proprio dovere al di fuori delle luci della ribalta, che ci fanno sperare in un 2020, 2021, 2022… degni di essere vissuti con l’ottimismo e la speranza necessari per la costruzione di un futuro florido di opportunità per tutti».

La gru al centro di Chigiano