“Nutrizionista di te stesso”: Talamonti ne parla al “Gentili”

Un piacevole confronto sulla pratica della nutrizione basata sulla combinazione degli alimenti per utilizzare il cibo come alleato della salute. E’ quello in programma sabato 11 gennaio, alle ore 17.30, a Palazzo Gentili, in Piazza del Popolo. L’iniziativa, aperta a tutti gratuitamente, prevede l’intervento dell’esperto Roberto Talamonti, dietologo nutrizionista, già noto nell’ambito della nutrizione a livello nazionale. Sarà lui a guidare l’incontro facendo una panoramica sulla pratica del combinare gli alimenti e sull’innovativo metodo da lui creato, “Nutrizionista di Te Stesso”.

Al termine dell’evento ci sarà un momento conviviale con un aperitivo, durante il quale lo stesso Talamonti risponderà a domande, curiosità o dubbi degli intervenuti.

Roberto Talamonti