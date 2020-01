Tante le donazioni alla “Medicina”: il grazie del reparto

Anche nel 2019 non sono mancati gesti di grande generosità nei confronti del reparto di Medicina dell’ospedale di San Severino, diretto dal primario Giovanni Pierandrei. Diverse famiglie, infatti, a seguito della degenza di loro congiunti, hanno voluto esprimere la propria riconoscenza e gratitudine nei confronti del personale della struttura attraverso delle donazioni che la direzione ospedaliera utilizzerà per il miglioramento del servizio all’interno del reparto stesso, acquistando attrezzature o apparecchiature sanitarie.

Di fronte a queste manifestazioni di vicinanza e fiducia, il dottor Pierandrei, gli altri medici, gli infermieri e le operatrici del reparto vogliono esprimere pubblicamente il loro ringraziamento alle famiglie benefattrici nel ricordo dei loro cari: Franco Crescimbeni di Treia; Pasqualina Anibaldi di Macerata; Ino Mercanti, Fausto Bianchi, Costantino Calamante, Nara Gennarini e Nello Palmucci di San Severino.

Come noto, dallo scorso giugno, fa capo alla Medicina anche il reparto di lungodegenza attivato al terzo piano con 20 posti letto a beneficio dell’intera Area vasta 3.