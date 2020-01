Ecco la Befana tra musica, XMas tour e laboratorio per bimbi

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 16, “Arriva la Befana!” in Piazza del Popolo. Per i bambini caramelle e poi animazione con Multiradio Vive Con Te. Sempre dalle 16 castagne e vin brulè a cura dell’associazione Colleluce, davanti la sede della Pro loco. Dalle ore 17 alle 19 sarà possibile prenotare un giro sull’Ape calessino dei Desideri. Inoltre, al Feronia, alle 17, c’è il Concerto gospel… “La Voce del Cuore… la musica dell’anima” del coro “Quelli che non solo Gospel” che I Teatri di Sanseverino propongono per una raccolta fondi da destinare alle attività dei giovani (di cui riferiamo a parte nella sezione I teatri di Sanseverino).

Intanto, in attesa della Befana, domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 15, “XMas Tour”, visita guidata alla città a cura di Paola Pistoni, Giulia Pacella e Chiara Rapaccioni. Prenotazioni e biglietti (5 euro) in Pro loco (tel. 0733638414). Al termine del giro aperitivo nell’atrio del teatro Feronia. Sempre nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17, laboratorio per bambini e ragazzi di Shura Oyarce Yuzzelli nel palazzo del Vescovo “Realizziamo la scopa della Befana”. Prenotazioni in Pro loco (costo 5 euro).