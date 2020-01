Al ‘preolimpico’ di Berlino in campo la Slovenia di Giuliani

Al via, domenica 5 gennaio, il torneo preolimpico di volley maschile che si svolge a Berlino. In campo anche la Slovenia del coach Alberto Giuliani, vice campione Europeo 2019. In palio c’è l’ultimo pass per Tokyo 2020 con otto squadre, suddivise in due gironi da quattro, che si danno battaglia per qualificarsi ai Giochi olimpici giapponesi.

IL PROGRAMMA

Domenica 5 gennaio:

13.30 Francia-Serbia

16.30 Slovenia-Belgio

19.30 Repubblica Ceca-Germania

Lunedì 6 gennaio:

14.00 Olanda-Serbia

17.00 Bulgaria-Francia

20.10 Belgio-Germania

Martedì 7 gennaio:

14.00 Bulgaria-Olanda

17.00 Belgio-Repubblica Ceca

20.10 Germania-Slovenia

Mercoledì 8 gennaio:

14.30 Serbia-Bulgaria

17.30 Slovenia-Repubblica Ceca

20.45 Francia-Olanda

Giovedì 9 gennaio:

Orario da definire semifinale 1

Orario da definire semifinale 2

Venerdì 10 gennaio:

20.10 Finale

Pool A: Germania, Belgio, Slovenia e Repubblica Ceca.

Pool B: Francia, Serbia, Olanda e Bulgaria.

Le prime due classificate di ciascun girone accedono alle semifinali.