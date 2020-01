Una “cartolina” da San Severino nelle poesie di Strinati

Lungo la strada un cammino è il nuovo libro del poeta marchigiano Fabio Strinati (Transeuropa Edizioni). Si tratta di un’opera colta, matura, un diario di bordo pregno di esperienze visive e interiori che lo scrittore e poeta di Esanatoglia (attraverso un viaggio che sembra non avere fine né ritorno), scrive quasi di getto durante i suoi numerosi viaggi che sembrano narrare storie vissute, consumate, prese per mano in un’epoca che tanto assomiglia a una dimensione lontana e assai distante dal pensiero comune.

All’interno della raccolta ci sono numerosi componimenti poetici dedicati a paesi e a luoghi delle Marche e della provincia di Macerata, come Treia, Recanati, San Severino. In particolare, il poeta descrive il Comune settempedano come “Raro, elevato e raffinato gioiello incastonato nelle Marche”.

Lungo la strada un cammino è come un diario di bordo partorito attraverso il respiro e il battito cardiaco di ogni luogo penetrato e poi assorbito grazie all’utilizzo dei cinque sensi: ogni poesia tratteggia con umiltà le percezioni che pian piano si sono nutrite di suoni e colori; ogni poesia tanto assomiglia a una cartolina desiderosa di vivere una vita propria, attraverso la libertà poetica del nascere fecondo.