Contram saluta il 2019 con un bilancio da 20 milioni di euro

L’azienda di trasporto pubblico Contram SpA ha salutato il 2019 con l’evento di fine anno “Contram 20.20: comunicare passato, presente e futuro”, proiettandosi verso il futuro con tanti progetti importanti in cantiere. “Il nostro obiettivo è anche dare servizi a chi è più disagiato, alle persone che vivono nel territorio montano – ha detto il presidente Stefano Belardinelli -, siamo diventati un grande gruppo societario, abbiamo oltre 200 dipendenti, il bilancio sfiora i 20 milioni di euro, le risorse vanno in gran parte nelle tasche delle famiglie dei nostri dipendenti. Di conseguenza i fondi investiti restano nel nostro territorio”.

In occasione degli auguri il presidente Stefano Belardinelli – affiancato dal vice presidente, il settempedano Francesco Fattobene – ha voluto ringraziare i dipendenti andati in pensione e ha salutato il 2019 lanciando il nuovo video aziendale prodotto dalla Eunited Media che sintetizza quanto l’azienda cerca di fare ogni giorno per stare vicino ai propri utenti.