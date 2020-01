Settempeda, 2019 da record: ora il derby col Camerino

2019. Anno da ricordare per la Settempeda! Vittoria del campionato e promozione in Prima Categoria dove la squadra biancorossa sta facendo benissimo. A metà stagione primo posto e titolo di campione d’inverno (record di vittorie casalinghe: 7 su 7). Cammino esaltante e con numeri significativi che testimoniano come la matricola di mister Ruggeri sia stata assoluta protagonista. Ora, viene il bello nel senso che ci si aspetta un girone di ritorno dove possano essere confermati gli stessi risultati a cominciare dal primo impegno del 2020, ovvero il derby contro il Camerino (sabato 4 gennaio, ore 14.30, stadio Comunale).

“Ora viene il difficile – dichiara Emanuele Ruggeri, allenatore della Settempeda – perché dovremo confermare quanto di buono fatto e, anzi, dovremo dare di più per mantenerci ai vertici. Serviranno umiltà e sacrificio, ma credo che la squadra ne possa essere capace. Fino ad ora il nostro cammino è stato molto positivo e il merito è stato di tutte le componenti. Siamo andati oltre le più rosee aspettative. Ottimo lavoro sotto ogni punto di vista e grossi meriti al gruppo”.

Anche capitan Jacopo Borioni parte da questo aspetto: “La coesione dimostrata dal gruppo, lo spogliatoio unito, l’unità di intenti: queste le armi vincenti. Siamo cresciuti tanto, settimana dopo settimana, i nuovi si sono inseriti subito e bene, ognuno sa ciò che deve dare e come farlo, l’affiatamento è totale. Tutto ciò credo che si veda in ogni partita e fa la differenza. Altro aspetto determinante quello fisico/atletico. Abbiamo, fin dall’estate, lavorato a fondo, sudando tantissimo. I benefici si vedono chiaramente in campo e ci hanno permesso di giocare al massimo ogni volta. Siamo partiti con l’idea di mantenere la categoria, ma abbiamo visto che la squadra aveva valori alti e poteva ambire a qualcosa in più e la classifica lo dice. Adesso è giusto non porci dei limiti e cercheremo di ripeterci nel resto del torneo per tirare poi le somme più avanti e vedere quale obiettivo sarà possibile raggiungere”.

Prima della sosta, squadra e società avevano voluto compiere un gesto significativo improntato sulla solidarietà verso i compagni di origine albanese (oltre ai biancorossi ci sono anche quelli che militano nel Serralta). L’incasso del match con il Pioraco verrà devoluto in beneficenza per aiutare chi è stato colpito dal sisma. La raccolta fondi è andata benissimo e la somma di circa 1.000 euro verrà inviata a Kruje, cittadina di origine dei giocatori e delle loro famiglie.

Roberto Pellegrino