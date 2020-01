Foto sul ghiacciaio Oberland vince il contest Movimondo

Alessandro Fabrini, con la sua foto delle Alpi Bernesi presso il ghiacciaio dell’Oberland in Svizzera, è risultato il vincitore del contest per immagini lanciato da Movimondo nell’anno appena concluso. Il suo “scatto” è stato il più votato a livello online e ha scalato – è proprio il caso di dirlo, vista l’alta quota – la classifica stilata dalla stessa agenzia di San Severino, che ha selezionato le migliori 12 foto per realizzare il suggestivo calendario Movimondo 2020. Il tema, ovviamente, era quello di viaggi, escursioni ed esplorazioni in ogni angolo del pianeta.

La premiazione è avvenuta durante la festa di fine 2019 organizzata per celebrare il ventesimo anno di attività dell’agenzia. Una serata nel corso della quale Emanuele Piunti, assieme ai suoi soci Roberta Lancioni e Manlio Santarelli, ha ripercorso brevemente la storia di Movimondo, presentando i collaboratori interni ed esterni e tutte le iniziative che questa realtà imprenditoriale settempedana propone a livello nazionale e internazionale: dai viaggi per disabili in giro per il mondo fino all’attività di incoming attraverso l’offerta sul tutto il territorio marchigiano (e in particolare nella zona di San Severino) di ville con piscina a turisti italiani e stranieri.

Francesco Rapaccioni ha poi presentato i viaggi del 2019 effettuati in collaborazione con Movimondo (Stati Uniti e Brasile) e, successivamente, sono stati lanciati gli itinerari del 2020: Portogallo, Stati Uniti dell’Ovest, Mosca e San Pietroburgo, Cina.

Insomma, tanta roba da far girare la… Terra!