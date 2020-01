Lunedì 6 gennaio, al Feronia, è in programma il concerto gospel “La Voce del cuore… la musica dell’anima”. E’ un’iniziativa per raccogliere fondi da destinare alle attività dei giovani ed è promossa dal Comune. L’appuntamento è alle ore 17. Sul palco si esibirà il coro “Quelli che… non solo gospel” fondato a Montegranaro grazie a un gruppo di persone che, amanti della musica e abituate a cantare, da tempo coltivavano un sogno: realizzare un concerto di Natale diverso dal solito.

Da allora , visto l’enorme e inaspettato successo, il coro ha voluto continuare con impegno il suo grande progetto fino ad oggi, esibendosi in numerose serate e riscuotendo entusiastici consensi di pubblico di ogni età. Il coro offre uno spettacolo entusiasmante e unico nel suo genere: propone infatti un repertorio ampio che abbraccia la musica gospel, soul, spiritual e pop. Inoltre, con la sua musica e le sue coreografie, riesce ad alternare momenti di intensa emotività e sacralità a vere e proprie esplosioni di ritmi e luci, che coinvolgono inevitabilmente il pubblico in un crescendo di divertimento e di forti emozioni.