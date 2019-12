“Lonely Planet Best in Travel 2020”: premiata Villa Teloni

La dimora storica e relais di charme Villa Teloni è stata premiata in occasione della Giornata delle Marche, al teatro Rossini di Pesaro, con la targa “Lonely Planet premio Best in Travel 2020”. La più prestigiosa guida turistica al mondo ha infatti incoronato le Marche come destinazione imperdibile per il nuovo anno, unica realtà italiana indicata nella selezione per le principali 30 destinazioni, ripartite in 10 per le Nazioni, 10 per le Regioni e 10 per le Città. A ricevere il premio, consegnato a venti operatori turistici tra i più rappresentativi dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, è stata la direttrice della struttura, Beatrice Teloni, presente all’evento assieme all’imprenditore del travel Sandro Teloni che proprio a San Severino ha lanciato il progetto Homelike Villas (www.homelikevillas.com), una rete di ville antiche e moderne, dimore storiche e casali che, partita dalle Marche e dall’Umbria, oggi interessa praticamente l’Italia intera e che conta ben 190 strutture dal grande fascino scelte da turisti italiani e stranieri come destinazioni uniche per affitti settimanali ma anche per matrimoni ed eventi aziendali.

“E’ stata una grande gioia e una bella emozione ricevere la targa di un riconoscimento così prestigioso che premia il nostro territorio regionale ma anche gli sforzi di tantissimi imprenditori come me e la mia famiglia che proprio in queste zone hanno deciso di scommettere – sottolinea con soddisfazione Beatrice Teloni, direttore di Villa Teloni -. Le Marche hanno una vocazione straordinaria per il turismo e stanno veramente esplodendo. Nella nostra struttura accogliamo tantissimi stranieri che scelgono San Severino e l’Italia per trascorrere le proprie vacanze ma anche celebrare il proprio matrimonio. Credo che quest’ultima scelta sia il riconoscimento più grande per quello che facciamo ogni giorno. La consegna del premio Best in Travel non dice che siamo i migliori in assoluto ma conferma che siamo sulla buona strada. Un anno e mezzo fa proprio a Villa Teloni abbiamo tenuto a battesimo anche il progetto Homelike Villas sul quale un gruppo di giovani marchigiani sta concentrando tutte le proprie forze. Si tratta di una rete che unisce ville e dimore, moderne e storiche, che in appena dodici mesi è andata alla conquista dell’Italia intera. Un modo diverso di fare turismo che sta avendo un grande seguito e di questo ne siamo realmente felici. Questa attività ha permesso di formare e dare lavoro anche a diversi ragazzi e ragazze che oggi si presentano come consulenti viaggi e vacanze. Si tratta di professionisti del travel che assicurano assistenza costante prima, durante e dopo la vacanza. Siamo gli unici ad avere nella propria organizzazione queste figure. Non lo fa nessun altro. Anche questo è un biglietto da visita importante perché fa capire quanto teniamo ai territori dove operiamo e che conosciamo personalmente proprio come le nostre strutture. Noi marchigiani siamo innamorati dalla nostra terra. Siamo innamorati della nostra regione e ovunque andiamo, e in qualsiasi cosa facciamo, riusciamo a metterci questo attaccamento e questa nostra passione che ci rende veramente unici. Forse anche per questo il mondo intero dice che siamo una best destination”.