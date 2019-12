Auto d’epoca: Paciaroni continua ad avere una marcia in più

Anche la stagione 2019 è continuata nella serie nazionale Formula Asi la serie positiva dell’inossidabile 85enne settempedano Gianpaolo Paciaroni, che si è classificato al secondo posto mancando per un soffio il successo finale, solo a causa di un guasto meccanico che gli ha impedito di prendere parte in ottobre al Trofeo Città di Morolo nel frusinate. Gianpaolo già vincitore del Trofeo Zanon 2012 e del Campionato Formula Asi 2017, dopo aver vinto la Coppa Città di Meldola (Forlì) in aprile, il Circuito dei Tre Laghi (Viterbo) in settembre, il Trofeo Lungarotti (Perugia) in ottobre e il Trofeo del Monte Conero (Ancona) in novembre e con tre terzi posti alla 240 minuti sotto le stelle, al Trofeo dei Monti Simbruini e al Trofeo Cinti con la sua A112 del 1981 è giunto secondo in classifica generale a soli 5 punti dal vincitore Bonfante. Questa la classifica finale dove troviamo anche al nono posto il treiese Andrea Carnevali, altro pilota del Caem: 1° Mauro Bonfante (Fiat 1100/1956) p.490; 2° Gianpaolo Paciaroni (A112 Elite/1981) p.485; 3° Giulio Donzelli (Fiat 128 berlina/1975) p.370; 4° Alessandro Formiconi (Porsche 356 cabrio/1958) p.345; 5° Luigi Ruggeri (A112 Elegant/1976) p.340 (…) 9° Andrea Carnevali (Alfa Romeo GT2000 Veloce/1972) p.250.

Paciaroni e Carnevali hanno conquistato anche le prime due posizioni nel Campionato marchigiano di regolarità Top Driver per auto d’epoca dominato da quattro portacolori Caem: 1° Gianpaolo Paciaroni p.390; 2° Andrea Carnevali p.385; 3° Pietro Caglini p.370; 4° Luigino Senigagliesi p.335.

Intanto, è stato stilato il calendario delle manifestazioni Caem per il 2020. Il primo evento Asi è in calendario il 1° febbraio con la 14^ edizione di “240 minuti sotto le stelle” valida per il Campionato Formula ASI a cronometri liberi. Questo il programma degli appuntamenti:

1 febbraio 14^ edizione “240 minuti sotto le stelle” (calendario Asi)

29 febbraio Assemblea ordinaria dei soci

19 aprile 23^ edizione “Dal bel mare al bel monte”

23-24 maggio 2^ edizione “Rievocazione circuito motociclistico Colle dell’Infinito” (calend. Asi)

30 maggio sessione verifica certificato identità e targa Asi moto

20-21 giugno 25^ edizione “Trofeo Scarfiotti” (calendario Asi)

4 luglio sessione verifica certificato identità e targa Asi auto

29-30 agosto 24^ edizione “Rievocazione circuito motociclistico Chienti e Potenza” (calend. Asi)

3-4 ottobre 25^ edizione “Due giorni del Conero” (calendario Asi)

18 ottobre 27^ edizione “Giro delle abbazie”

28-29 novembre 38^ edizione Mostra scambio Villa Potenza di Macerata