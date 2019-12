Solidarietà grazie a “Due ruote e un… cuore” grande così!

Natale solidale per l’associazione “Due ruote e un motore”, sodalizio che riunisce un bel gruppo di appassionati motociclisti amanti della moto nelle sue più varie sfumature, dal racing al giro turistico. Prima di Natale, sfidando il maltempo, alcuni bikers del gruppo sono saliti in moto e hanno consegnato il ricavato di una raccolta pubblica ai familiari dei bambini cardiopatici in cura al “Torrette” di Ancona. Un gesto che l’Asd “Due ruote e un motore” aveva compiuto pure nel 2018, grazie alla stessa iniziativa lanciata a livello regionale da alcuni amici bikers.