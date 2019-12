Si sperimenta il senso unico nel tratto finale di viale Europa

Istituite, in via sperimentale, le modifiche alla circolazione in viale Europa. Il provvedimento è stato preso dalla Polizia locale al fine di garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni in una zona dove sono presenti diversi servizi e numerose attività, tra cui alcuni ambulatori medici e la Casa di riposo “Lazzarelli”. Nella stessa area il traffico deve convivere, da settimane, con i cantieri della ricostruzione che restringono pericolosamente gli spazi di manovra per le auto e per chi cammina a piedi.

Con lo stesso provvedimento la Polizia locale ha disposto la regolamentazione della sosta in prossimità della filiale Ubi Banca e davanti alla farmacia Lorenzetti. La sosta viene consentita, con regolamentazione a disco orario per la durata massima di 60 minuti nella sola fascia della mattina che va dalle ore 8 alle 14, in tutti i giorni feriali.

Nell’ultimo tratto di viale Europa è stata predisposta e installata apposita segnaletica orizzontale e verticale con l’istituzione del senso unico dall’incrocio con via Cancellotti. In zona sono stati inoltre installati anche cartelli di preavviso che segnalano agli automobilisti le modifiche alla viabilità.

All’uscita di viale Europa di recente la Polizia locale ha installato anche un passaggio luminoso a chiamata al fine di garantire la sicurezza per l’attraversamento della strada all’incrocio con viale Settempeda.