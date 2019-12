Cesolo: i presepi esterni fanno bella mostra fino all’Epifania

Il Natale è già trascorso, ma fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, resta visitabile a Cesolo l’ottava Mostra itinerante dei presepi esterni, cioè di quei presepi che alcune famiglie hanno allestito, con originalità e passione, nei giardini o nelle adiacenze delle proprie abitazioni. La mostra, articolata in 12 tappe, secondo un itinerario ben preciso, è ben visibile ogni giorno e in modo del tutto gratuito. Per informazioni ulteriori si può chiamare Gianni Gianfelici al numero 338.4341003.

Intanto, il parco giochi della frazione prosegue nel suo restyling. Ad agosto erano stati ufficialmente inaugurati i nuovi spazi protetti da una recinzione, mentre in autunno sono stati sostituiti due dei giochi già presenti perché rovinati. Per questo intervento, in occasione degli auguri natalizi, il presidente del Comitato di frazione, Sabrina Piantoni, ha ringraziato pubblicamente il sindaco Rosa Piermattei e l’Amministrazione comunale, nonché l’Ufficio manutenzioni del Comune e tutti coloro che ogni giorno si prodigano per migliorare la realtà di Cesolo e del suo territorio.