Al “Rossini”: Paolo Moscatelli è un violinista da 110 e lode

Diploma di violino, con 110 e lode, al Conservatorio “Rossini” di Pesaro: è il traguardo conseguito dal giovane settempedano Paolo Moscatelli che, dimostrando tutto il proprio talento, ha bruciato le tappe del suo percorso di studi. Prima la “triennale”, conclusa ugualmente con il massimo dei voti; ora il “biennio” portato avanti e concluso brillantemente sotto la guida della professoressa Elisabetta Matacena. In questo tempo non sono certo mancati concerti e collaborazioni importanti, a cominciare dalle produzioni dell’Orchestra del Conservatorio stesso.

“Amo suonare – ci dice Paolo – perché, facendo musica, si ha un veicolo per esprimere quel cumulo indistinto di emozioni, pensieri e sensazioni che ogni individuo ha in sé. Un cumulo molto difficile da ordinare e razionalizzare che almeno, aggrappandosi alla musica, trova un modo per fluire verso l’esterno”.

Paolo Moscatelli continuerà ora a perfezionarsi e a studiare, perché – come lui stesso confida – “non si finisce mai di imparare”. “Vorrei fare musica da camera – sono le sue parole -, amo particolarmente la formazione del quartetto, e mi piacerebbe suonare in orchestra…”.

Lo attende senza dubbio un radioso futuro. In bocca al lupo, Paolo!