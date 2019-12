Lavori sulla “Colleluce-Carpignano” e guardrail al Castello

L’ufficio Manutenzioni ha ultimato la posa in opera di un nuovo guard-rail a protezione della scarpata lungo la strada che dalla zona di Castello al Monte scende verso il santuario della Madonna dei Lumi. Si tratta di una protezione posizionata su un tratto di un centinaio di metri di lunghezza. L’intervento è stato reso possibile grazie ai fondi per migliorare la sicurezza delle strade messi a disposizione dalla Polizia locale. Inoltre, il Comune ha ultimato il primo intervento di lavori per la sistemazione della strada Carpignano – Colleluce. L’opera, che rientrava nell’elenco annuale dei lavori di sistemazione delle strade comunali, è stata portata a termine dall’impresa settempedana Mizioli per una spesa complessiva di circa 60 mila euro.

Oltre al rifacimento dell’asfalto è stato sistemato un tombino e si è provveduto al rifacimento di alcuni cassonetti stradali. I lavori sono stati progettati dall’ufficio Manutenzioni e dall’ufficio Lavori pubblici del Comune. Con i ribassi d’asta si procederà prossimamente a un secondo intervento.