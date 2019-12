L’Anagrafe entra in “Anpr” e dà accesso ai servizi digitali

L’Anagrafe del Comune di San Severino transita nell’Anpr, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che conta ormai 5 mila Comuni e 40 milioni di cittadini, cui si aggiungono i 3 milioni e 136 mila cittadini residenti all’estero (Aire). Altri 980 Comuni sono in fase di pre-subentro, tra cui Roma, con una popolazione di 9 milioni e 131 mila cittadini.

Secondo il Ministero dell’Interno per i Comuni subentrati e quelli che vi subentreranno essere parte di Anpr significa avere accesso ai servizi digitali del Paese. Oltre alle visure online, lo stesso Ministero sta lavorando al Portale delle adesioni, che permetterà a tutte le Pubbliche amministrazioni di accedere ai dati di Anpr autonomamente, con processi e tecnologie che garantiranno il completo rispetto della sicurezza e della privacy nella gestione dei dati dei cittadini.

Inoltre sul portale di Anpr (https://www.anpr.interno.it) è stato pubblicato lo strumento che consente a tutti i cittadini che vivono nei Comuni subentrati di fare autonomamente la visura dei propri dati anagrafici e stampare un modello di autocertificazione da soli e in un click. Per utilizzare il servizio, è necessario autenticarsi con Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale.

A tal proposito l’ufficio Anagrafe del Comune di San Severino ricorda anche che dall’1-01-2012 le Pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati, ma hanno l’obbligo (stante il fatto che, a pena di nullità del certificato, in calce a quest’ultimo deve essere riportata la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”) di accettare l’autocertificazione e che, pertanto, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.