Dona un pianoforte al ‘Sognalibro’: sarà usato in biblioteca

Nobile gesto di una signora settempedana, Elisabetta Cialoni, che in occasione del Natale ha voluto far dono all’associazione Sognalibro, che ha poi deciso di sistemarlo nella sala di lettura della biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, di un pianoforte verticale Hermann da studio.

Il pianoforte potrà ora essere utilizzato anche per le iniziative culturali della biblioteca, oltre che per le attività curate dal “Sognalibro”.

Il gesto dimostra grande generosità e sensibilità verso chi dedica tempo e risorse alla promozione di attività culturali, da sempre valida arma contro la povertà educativa.