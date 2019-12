Tennis: Bruschi vince il “sociale” dedicato ad Anto’ Tiburzi

L’attività 2019 del Tennis Club si è chiusa con il tradizionale torneo sociale e con la cena di fine anno al ristorante “Da Marisa”, a Stigliano, nel corso della quale sono stati premiati i vincitori della manifestazione. Vi hanno partecipato molti tesserati e, fra tutti, l’ha spuntata Stefano Bruschi che ha superato in finale Carlo Damiani, dopo una sfida divertente e ben giocata da entrambi i contendenti. Ma, al di là dei risultati, il torneo 2019 è stata l’occasione – assieme alla successiva “conviviale” – per ricordare con commozione un esempio di amicizia e di longevità agonistica come è stato per il Circolo settempedano Antonio Tiburzi, una “colonna” del tennis amatoriale di casa nostra.

Tornando alla competizione, organizzata ogni anno con obiettivi di socializzazione e per far incontrare giocatori nuovi e diversi, al di là delle solite frequentazioni tecniche, sono scesi in campo tesserati divisi in tre tabelloni. In quello “C” sono stati inseriti i soci che hanno iniziato da poco tempo la pratica del tennis, vale a dire i “principianti”; nella griglia “B” c’erano i giocatori di buon livello, mentre nel tabellone “A” si confrontavano gli agonisti e i tennisti di livello più alto. I primi quattro classificati dei tabelloni C e B (oltre a disputare semifinali e finale del proprio gruppo) sono stati poi promossi al tabellone “A”. In generale si è vista l’esplosione di parecchi giovani atleti (la next gen settempedana), tra cui Matteo Midei, Cristiano Cardinali, Leonardo Bruschi, Vittorio Calisti, Tommaso Zucchi e così via…

I risultati.

Il tabellone “C” è stato vinto da Alessandro Teloni che, lasciato il calcio, ha deciso di dedicarsi al tennis; in finale ha avuto la meglio sul giovanissimo Tommaso Zucchi.

Il tabellone “B” se l’è aggiudicato l’esperto Alessandro Cardinali battendo in finale il giovane Leonardo Bruschi.

Il tabellone “A”, infine, ha visto il successo – come detto – dell’indomito Stefano Bruschi, ormai “punta di diamante” del Tennis Club settempedano.