Cena di fine anno e regalo sotto l’albero per la capolista Settempeda: torna Marasca

Cena di Natale come da tradizione per la Settempeda che si è ritrovata dopo l’ultima fatica del girone di andata e dell’anno. La vittoria casalinga sul Pioraco (la settima su altrettante partite in casa) è valsa il primo posto solitario e il titolo di campione d’inverno che, seppur platonico, è sempre un traguardo importante che riassume quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. Primato che rende ancor più sereno il clima in casa biancorossa e consente all’ambiente di vivere al meglio le festività. Nella serata trascorsa in totale armonia tra goliardia e grande compattezza di gruppo, si è salutato il vecchio anno e ci si è dati appuntamento al nuovo con l’intento di proseguire un cammino fino ad ora più che soddisfacente.

Dirigenti, staff e giocatori hanno trascorso insieme una bellissima serata alla quale hanno preso parte esponenti dell’Amministrazione comunale e i titolari delle aziende supporters della società settempedana (Tormatic, Seredil, Restedil Crucianelli, Rhutten, 2emme, Silvia Moda, PR Meccanica, Punto Verde e altri ancora). Prima degli auguri e dei saluti, c’è stato lo scambio di doni e anche la Settempeda ha trovato sotto l’albero un bel pacco regalo. All’interno c’è una bella sorpresa oltre che un gradito ritorno: Simone Marasca. L’attaccante torna così a vestire la maglia biancorossa dopo pochi mesi (in estate aveva cambiato squadra) e potrà essere una preziosa alternativa per il reparto d’attacco nel quale potrà ricoprire tutti i ruoli.

Roberto Pellegrino