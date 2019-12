Vinti 100 mila euro col “Superenalotto Natale 100×100”

Vinti 100 mila euro nella tabaccheria di Germana Vissani e Silvano Cipolletti in via Roma, grazie a una schedina del Superenalotto e, in particolare, grazie al concorso speciale “Superenalotto Natale 100×100”, che proprio alla vigilia delle festività natalizie ha voluto distribuire in tutt’Italia cento premi da 100 mila euro ciascuno. Non si è trattato della consueta estrazione del Superenalotto, del “10eLotto” e del Lotto, ma di un premio ulteriore. La “Dea bendata”, infatti, ha premiato un anonimo scommettitore che ha acquistato una giocata del “Superenalotto” con Superstar. “In pratica – spiega il titolare Silvano Cipolletti – la vincita dei 100 mila euro è stata assegnata con l’estrazione di 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di Superenalotto Superstar giocate per il concorso di sabato 21 dicembre”. Insomma, non serviva centrare il fatidico “6”, neppure il “5”. Era un premio supplementare. La speranza, a questo punto, è che il fortunato giocatore non abbia buttato la sua schedina ritenendola ormai non più fortunata!